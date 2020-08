Paris Saint-Germain: Beide Außenverteidiger haben länger in der Bundesliga gespielt. Thilo Kehrer wurde bei Schalke 04 ausgebildet. Juan Bernat bekam nach vier Jahren beim FC Bayern von Uli Hoeneß verbal nachgeworfen, er habe in der Champions League einen "Scheißdreck" gespielt. Kapitän Thiago Silva geht in sein letztes Spiel als Pariser Abwehrchef. Neben ihm verteidigt der robuste, aber auch fehlerhafte Presnel Kimpembe.