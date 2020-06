Novak Djokovic hatte die Organisatoren der US-Open unter Druck gesetzt. Weil ihm so ganz und gar nicht gefiel, was diese für das erste Grand-Slam-Turnier nach der "Corona-Pause" planten. Am besonders heftig vom Virus gebeutelten Austragungsort New York soll das Motto vom 31. August an: "Sicherheit zuerst!" lauten. Die Veranstalter wollen alles nur Mögliche dafür tun, eine Ausbreitung des Virus zu unterbinden.