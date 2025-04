Alexander Zverev zu seinem Formtief: "Habe keine Ahnung"

Zverev ratlos nach frühem Aus in Monte Carlo

In seiner Wahlheimat Monte Carlo wollte Zverev nach Wochen voller Rückschläge die Wende schaffen - stattdessen schlitterte der Weltranglistenzweite immer tiefer in die Krise. Sechs Wochen vor den French Open in Paris ist Zverev an einem Tiefpunkt angekommen.