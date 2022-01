5. Januar: Premier Minister Scott Morrison betont öffentlich, dass Djokovics Ausnahmegenehmigung Sache Victorias sei. Kurz vor Mitternacht des selben Tages: Djokovic wird nach seiner Landung in Melbourne für acht Stunden in einem seperaten Raum am Flughafen von der Grenzbehörde befragt, der seine medizinischen Unterlagen nicht ausreichen. Schließlich wird Djokovic das Visum wieder entzogen und der Serbe in ein Abschiebe-Hotel gebracht. Die Regierung in Victoria zieht die Unterstützung des Visa-Gesuchs schon vor der Landung zurück. Und Innenministerin Karen Andrews betont, dass es keine Sonderbehandlung für Tennisspieler gäbe.