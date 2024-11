Tennis: Doppel Krawietz/Pütz erstmals im ATP-Finals-Finale

Gemeinsam historisch gut: Kevin Krawietz und Tim Pütz haben nach einem starken Comeback das Endspiel der ATP Finals in Turin erreicht. Das deutsche Davis-Cup-Doppel setzte sich am Samstag in einem dramatischen Halbfinale nach Satz-Rückstand noch mit 2:6, 6:3, 11:9 gegen die Australier Max Purcell/Jordan Thompson durch und greift am Sonntag nach seinem ersten Titel beim Saisonfinale der besten Tennisprofis.