ATP Finals: Sinner und Fritz feiern Auftaktsiege in Turin

Topfavorit Jannik Sinner ist mit einem ungefährdeten Sieg in seine Titelmission bei den ATP Finals in Turin gestartet. Der Weltranglistenerste aus Südtirol setzte sich in seinem Auftaktmatch beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis souverän 6:3, 6:4 gegen den Debütanten Alex de Minaur aus Australien durch und machte vor einem begeisterten Heim-Publikum einen großen Schritt in Richtung Halbfinale.