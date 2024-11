Keine Teilnahme in Turin: Djokovic sagt für ATP Finals ab

Djoker setzt Prioritäten

Der siebenmalige Turniersieger hatte bereits in der Vorwoche für das Paris Masters abgesagt und stattdessen auf den Malediven mit seiner Familie Urlaub gemacht. Im Saisonendspurt hatte er bereits angedeutet, dass Turniere wie die ATP Finals keine große Bedeutung mehr für ihn haben. "Was mich betrifft, so bin ich mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig", sagte er über das Treffen der acht Jahresbesten in Turin zum Saisonabschluss.