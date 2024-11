Tennis: Zverev verpasst Einzug ins Finale der ATP Finals

Für Zverev war es im zwölften Aufeinandertreffen die siebte Niederlage gegen Fritz, dazu die vierte in Folge. Der US-Amerikaner hatte den Hamburger in diesem Jahr bereits in Wimbledon und bei den US Open aus dem Turnier geworfen. Auch am Sanstag präsentierte sich der US-Amerikaner gut eingestellt. Zverev kassierte beim Stand von 2:3 sein erstes Break in diesem Turnier, wenig später war Satz eins verloren.