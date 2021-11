Im Doppel tritt der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz (Coburg) an der Seite des Rumänen Horia Tecau an. Das Duo spielt in der Vorrunde zunächst am Sonntag (11.30 Uhr/Sky) gegen die Olympiasieger Nikola Mektic/Mate Pavic (Kroatien). Danach warten noch Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) und Ivan Dodig/Filip Polasek (Kroatien/Slowakei).