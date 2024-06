Tennis in Halle: Koepfer erreicht das Achtelfinale

Dominik Koepfer steht nach dem Sieg gegen Felix Auger-Aliassime im Achtelfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen.

Dominik Koepfer benötigte zum Auftakt des ATP-Turniers in Halle /Westfalen lediglich 70 Minuten für seinen 6:4, 4:3-Erfolg gegen den an Nummer acht gesetzten Felix Auger-Aliassime. Der 30-Jährige profitierte bei den Terra Wortmann Open am Montag von einer Verletzung des 23-jährigen Kanadiers.