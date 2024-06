Nach Zweisatzsieg: Zverev im Viertelfinale von Halle

Jan-Lennard Struff erreichte in Halle das Achtelfinale. Der 34 Jahre alte Warsteiner setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Italiener Luciano Darderi mit 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (12:10) durch. Struff verwandelte nach 2:31 Stunden seinen zehnten Matchball. Struff bekommt es jetzt am Donnerstag mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun, der in der ersten Runde den deutschen Profi Henri Squire ausgeschaltet hatte