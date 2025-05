Zverev, der in der vergangenen Woche in Rom im Viertelfinale ausgeschieden war, fand zur Enttäuschung der Zuschauer von Beginn an keinen Rhythmus. Der 28-Jährige wirkte kraft- und energielos und hatte zudem immer wieder Probleme mit dem Wind, der den Sand in seine Augen trieb. Nach nur 34 Minuten musste Zverev den ersten Durchgang abgeben, schaute danach ratlos auf die Tribüne zu seinem Team.