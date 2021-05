Ausgerechnet im Finale von Madrid konnte Alexander Zverev zunächst sein Leistungsvermögen nicht wie zuletzt gewohnt, abrufen. Sein Gegner Matteo Berrettini überzeugte in den entscheidenden Momenten mit dem druckvolleren Spiel. So wie etwa am Ende des ersten Satzes im Tiebreak, als Zverevs stärkste Waffe - der Aufschlag - nicht mehr stach.