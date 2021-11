Dominik Koepfer hat in Paris derweil eine weitere Überraschung nur knapp verpasst. Der Davis-Cup-Profi verlor im Achtelfinale gegen den an Nummer sieben gesetzten Polen Hubert Hurkacz trotz starker Leistung mit 6:4, 5:7, 2:6. In den Runden zuvor hatte Koepfer gegen den Briten Andy Murray und den Kanadier Felix Auger-Aliassime überraschend gewonnen. Eigentlich war Koepfer bereits in der Qualifikation gescheitert, rutschte dann aber doch noch als Lucky Loser ins Hauptfeld.