Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Zverev der am höchsten platzierte Profi bei dem mit rund 5,2 Millionen Euro dotierten Masters-1000-Sandplatzturnier. In der Runde der besten Vier trifft er am Samstag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der sich in einem Kraftakt gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 durchsetzte. In dieser Saison stand Alexander Zverev bislang im Finale von Montpellier.