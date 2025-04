Der zuletzt formschwache Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in München das Endspiel erreicht. Im Halbfinale besiegte der Tennis-Olympiasieger den Ungarn Fabian Marozsan.

ATP-Turnier in München

Alexander Zverev im Halbfinale von München gegen Fabian Marozsan. Quelle: dpa

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in München mit einer weitgehend souveränen Leistung das Endspiel erreicht. Nach einem 7:6 (7:3), 6:3 gegen den Ungarn Fabian Marozsan spielt der an Nummer eins gesetzte Hamburger am Sonntag um seinen 24. Sieg auf der Tour.

Finale gegen Shelton am Geburtstag

Gegner an seinem 28. Geburtstag ist der an Nummer zwei gesetzte US-Amerikaner Ben Shelton. Gegen den 15. der Weltrangliste hat Zverev bislang einmal gespielt - und gewonnen. In München steht er vor seinem dritten Sieg nach 2017 und 2018.

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München souverän ins Viertelfinale eingezogen. Er schlug Daniel Altmaier in zwei Sätzen. 16.04.2025 | 0:40 min

Zverev hatte nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open bislang ein Frühjahr zum Vergessen hinter sich und war in sechs ATP-Turnieren nacheinander nicht über das Viertelfinale hinausgekommen. Diese Pleitenserie beendete er am Karfreitag, als er gegen den Niederländer Tallon Griekspoor kurz vor dem Aus stand, dann aber doch noch ein Comeback hinlegte. "Das war ein extrem wichtiger Sieg für mich", sagte er danach.

Ich hoffe, das war so ein bisschen das Match, wo meine Saison und meine Form sich auch ändern. „ Alexander Zverev nach dem Viertelfinale gegen Tallon Griekspoor

Zverev mit gutem Start und starken Nerven

Und der Weltranglistendritte legte gegen den im Klassement 74 Positionen weiter hinten geführten Marozsan nach. Zverev kam gut ins Match, spielte mit viel Druck und Entschlossenheit, nach einer schnellen 2:0-Führung aber war das Duell ausgeglichen.

Wiederholt überzeugte der Ungar mit raffinierten Stopps oder platzierten Grundschlägen - leistete sich allerdings auch in den entscheidenden Phasen zu viele eigene Fehler. Vor mehr als 6.000 Zuschauern auf dem Center Court behielt Zverev zunächst im Tiebreak die Nerven. Im zweiten Satz gelang dem Olympiasieger von 2021 das entscheidende Break zum 5:3. Nach 1:32 Stunden durfte Zverev jubeln.

Krawietz/Pütz im Doppel-Finale

Neben Zverev greifen auch Kevin Krawietz und Tim Pütz nach dem Titel in München. Das an Nummer eins gesetzte deutsche Davis-Cup-Doppel spielt um seinen vierten gemeinsamen Titel und 153.570 Euro Preisgeld gegen Andre Goransson/Sem Verbeek (Schweden/Niederlande). Krawietz hat in München bereits zweimal gewonnen: 2021 mit dem Niederländer Wesley Koolhof, 2023 mit Andreas Mies.

