Berliner Dedura-Palomero erstmals im ATP-Achtelfinale

Diego Dedura-Palomero ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Das war erwartbar. Und in diesem Fall doch sehr überraschend. Der 17-jährige Berliner ging noch mal hinaus auf den Centre Court beim ATP in München , schrubbte dort mit dem rechten Schuh ein großes Kreuz in die rote Asche - und ließ sich darauf mit weit ausgebreiteten Armen fallen. Etwas theatralisch, aber mit gutem Grund, wie die bisherige Nummer 549 der Tennis-Weltrangliste erklärte.