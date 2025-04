Dedura jetzt ohne Palomero

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München souverän ins Viertelfinale eingezogen. Er schlug Daniel Altmaier in zwei Sätzen.

Gegen Bergs im Achtelfinale sah der Sohn eines Chilenen und einer Litauerin aber einfach kein Land. Man merkte, wie sehr er sich mit Tempo und Härte in den Schlägen seines Rivalen abmühte.

Fans: "Auf geht's, Diego!"

Ab und an deuteten sich aber für Dedura doch kleinste Möglichkeiten für eine Wende an. "Auf geht's, Diego!", skandierten ihm die Fans auf den Rängen vor allem Ende des ersten Satzes zu. Für ein Break reichte es dennoch nicht. Auch nicht im zweiten Durchgang. So endete der Ausflug des deutschen Lucky Losers ins Achtelfinale nach 1:09 Stunden.