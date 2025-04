Alexander Zverev hat das ATP-Sandplatzevent in München gewonnen und seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr gefeiert. Der topgesetzte deutsche Tennisstar schlug im Finale den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2, 6:4. Am Tag seines 28. Geburtstages bejubelte Zverev den dritten Erfolg in München nach 2017 und 2018, wodurch er mit Rekordhalter Philipp Kohlschreiber gleichzog.