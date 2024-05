Tennis: Alexander Zverev feiert Titel in Rom gegen Jarry

Alexander Zverev hat in Rom seinen sechsten Masterstitel gewonnen und sich in den Kreis der Mitfavoriten für die French Open in Paris gespielt. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg gewann das Finale im Foro Italico gegen den Chilenen Nicolas Jarry 6:4, 7:5. Nach 2017 triumphierte Zverev zum zweiten Mal beim Sandplatzturnier in der Ewigen Stadt und rückt in der Weltrangliste auf Platz vier vor.