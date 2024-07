Nach Schiri-Ärger: Zverev fordert Videobeweis im Tennis

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Hamburg sichtbar erbost über eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich nach seinem Schiedsrichterärger beim ATP-Turnier in Hamburg am Donnerstag für die flächendeckende Einführung des Videobeweises ausgesprochen. "Für mich ist es ein Muss", sagte Zverev am Sky-Mikrofon: