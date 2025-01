Australian Open: Doppel Krawietz/Pütz im Halbfinale

Das an Position vier gesetzte Doppel Krawietz/Pütz hatte im November überraschend bei den ATP-Finals in Turin riumphiert . Bei den US Open musste sich das Duo erst im Finale geschlagen geben. Krawietz gewann 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies die French Open, Pütz siegte in Paris 2023 gemeinsam mit der Japanerin Miyu Kato im Mixed, ein Grand-Slam-Titel im Männer-Doppel fehlt ihm noch.