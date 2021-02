Der Weltranglistenerste aus Serbien erteilte dem Russen Daniil Medwedew mit 7:5, 6:2, 6:2 eine Lehrstunde und blieb auch in seinem neunten Finale in Melbourne unbesiegt. Eine sensationelle Bilanz, die nur von Rafael Nadals 13 Titeln bei den French Open übertroffen wird. Mit seinem 18. Grand-Slam-Titel, der ihm ein Preisgeld von knapp 1,8 Millionen Euro einbrachte, verkürzte der Serbe in der Bestenliste den Abstand zu den Führenden Roger Federer und Rafael Nadal.