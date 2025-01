Aus im Achtelfinale: Swiatek beendet Lys' Siegeszug

Keine Sensation in Melbourne: Eva Lys hat auf ihrer historischen "Lucky Loser"-Reise das Viertelfinale der Australian Open nach einer Lehrstunde verpasst. Gegen die polnische Weltranglistenzweite Iga Swiatek verlor die Hamburgerin ein einseitiges Achtelfinale mit 0:6, 1:6.

Trost für Lys: 250.000 Euro Preisgeld

Nach nur 59 Minuten verwandelte die klare Favoritin ihren ersten Matchball. Für Lys bleibt der Achtelfinaleinzug der größte Erfolg ihrer Karriere - sie verpasste es, als erster weiblicher "Lucky Loser" in der Open Era in ein Grand-Slam-Viertelfinale einzuziehen.

Lys von Beginn an chancenlos

Auf dem größten Court der Anlage, in der Rod Laver Arena, war Lys von Beginn an chancenlos, auch wenn sie sich nach Kräften mühte. Swiatek zeigte eine blitzsaubere Leistung und untermauerte ihre Ambitionen auf den Titel in Melbourne.