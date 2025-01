Tennis - Australian Open: Siegemund kämpft sich in 2. Runde

Auch Jule Niemeier steht in der zweiten Runde. Sie besiegte die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska mit 6:0, 6:1 und überstand erstmals in ihrer Karriere die Auftaktrunde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne. Die 25-Jährige spielt nun gegen die an Nummer 17 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk. Da auch Tatjana Maria ihr Erstrundenmatch gewonnen hatte, überstanden alle drei im Hauptfeld gestarteten deutschen Spielerinnen die Auftakthürde beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne. Auf Maria, mit 37 Jahren die älteste Spielerin im Hauptfeld, wartet die Dänin Clara Tauson.