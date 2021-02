Als einziger der anfangs fünf deutschen Tennis-Herren hat es Alexander Zverev bei den Australian Open in die dritte Runde geschafft. Der Hamburger setzte sich am Mittwoch beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Maxime Cressy mit 7:5, 6:4, 6:3 durch. Zuvor war Dominik Koepfer gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 4:6, 0:6, 2:6 ausgeschieden.