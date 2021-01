Tennis gespielt wurde schon am Freitag: Vor knapp 4.000 Zuschauern in einem fast voll besetzten Stadion bestritten neben Williams auch Novak Djokovic, Rafael Nadal und andere Top-Stars der Branche ein Einladungsturnier. Die besten Profis der Weltrangliste traten beim sogenannten Day at the Drive in Adelaide an. "Wir sind so froh, hier zu sein. Es hat sich gelohnt", sagte Serena Williams nach ihrem Sieg gegen die US-Open-Siegerin Naomi Osaka.