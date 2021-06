Ins Endspiel am Samstag gegen Kvitovas Landsfrau Katerina Siniakova geht sie als Favoritin. Zuvor hatte die Weltranglisten-28. im Viertelfinale die US-Amerikanerin Amanda Anisimova 2:6, 6:3, 6:3 bezwungen. Wegen Dauerregens waren am Donnerstag keine Matches möglich gewesen und hatten für eine Doppelschicht am Freitag gesorgt.