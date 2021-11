Angelique Kerber stemmte sich mit allen Mitteln gegen den vorzeitigen K.o., brüllte immer wieder ein lautes "Come on" heraus - doch am Ende einer langen Saison reichten die Kräfte nicht mehr. Die deutschen Tennis-Frauen sind beim Billie-Jean-King-Cup in Prag - dem vormaligen Fed-Cup - in der Vorrunde gescheitert; die Niederlage gegen die Schweiz begrub alle Resthoffnungen auf den Halbfinaleinzug in der schweren Gruppe D.