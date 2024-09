Ternnis - Davis Cup: Marterer holt ersten Punkt gegen Chile

Yannick Hanfmann kann im Anschluss gegen Chiles Topspieler Alejandro Tabilo, die Nummer 22 der Weltrangliste, bereits den zweiten Erfolg nach dem Auftaktsieg gegen die Slowakei perfekt machen. Danach wäre noch das Top-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz, das in der Vorwoche bei den US Open erst im Endspiel unterlegen war, gegen Barrios Vera und Matias Soto an der Reihe.