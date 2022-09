Die deutschen Tennis-Herren haben vorzeitig das Finalturnier im Davis Cup erreicht. Durch das 2:1 gegen Belgien am Freitag in Hamburg, ist die deutsche Mannschaft in der Gruppe C mit zwei Siegen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Im letzten Spiel am Sonntag gegen die ebenfalls für das Final 8 Ende November in Malaga qualifizierten Australier geht es nur noch um den Gruppensieg.