Davis Cup: DTB-Team remis gegen Ungarn nach Tag eins

Die deutsche Auswahl benötigt noch zwei Siege in den ausstehenden drei Partien für den Einzug in die nächste Phase des prestigeträchtigen Tennis-Wettbewerbs. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase des Davis Cup, die im September an vier verschiedenen Orten stattfindet. 2023 war Deutschland mit Alexander Zverev in der ersten Runde an der Schweiz gescheitert und hatte den Einzug in die Gruppenphase verpasst. In der Relegation in Bosnien-Herzegowina gelang dem deutschen Team ohne Zverev und Struff der Klassenerhalt