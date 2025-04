Billie Jean King Cup: DTB-Frauen verpassen Finalrunde

Ohne ihre angeschlagene Nummer eins, Eva Lys , haben die deutschen Tennisspielerinnen die Finalrunde im Billie Jean King Cup deutlich verpasst. Nach dem 0:3 gegen die Niederlande besiegelte die Einzel-Niederlage von Jule Niemeier im Duell mit Großbritannien das schnelle Aus in der Qualifikation. Damit wird das Team von Kapitän Rainer Schüttler erstmals seit 2022 nicht bei der Endrunde dabei sein.

Gefrustete Niemeier gibt sich selber Ohrfeige

Nach ihrem furiosen Achtelfinaleinzug in Melbourne beginnt für die 23-Jährige ein neues Tennis-Leben: erstmals in den Top 100 und mit 250.000 Euro Preisgeld in der Tasche.

