Es war auch jener Tag, an dem Djokovic einen positiven PCR-Test erhalten haben soll, wie die Anwälte des 34-Jährigen am Samstag in Melbourne dem Gericht vorlegten. Am 17. Dezember 2021 sah man Djokovic bei einer Veranstaltung in Belgrad mit vielen Kindern für Selfies posieren - es bleiben weiterhin viele Fragen offen, die Glaubwürdigkeit des bekennenden Impfskeptikers wankt.