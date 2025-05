Tennis: Novak Djokovic feiert 100. Turniersieg

Nach einer enttäuschenden Sandplatzsaison hatte Djokovic in der Schweiz eine Wildcard angenommen, um sich vor den am Sonntag beginnenden French Open in Form zu bringen. Beim Grand-Slam-Highlight in Paris trifft Djokovic in der ersten Runde zu Beginn der kommenden Woche auf Mackenzie McDonald (USA). Im Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen.