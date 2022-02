Das Comeback von Novak Djokovic ist beim Tennisturnier in Dubai überraschend früh beendet. Der Weltranglisten-Erste unterlag rund fünf Wochen nach dem verlorenen Corona-Gerichtsstreit in Australien in seinem dritten Spiel beim Turnier in Dubai und wird seine Topposition im Ranking der ATP an Daniil Medwedew verlieren.