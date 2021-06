Mit Krejcikova krönte sich im sechsten Jahr in Folge in Paris eine neue Spielerin zur Major-Siegerin. Sie streicht ein Preisgeld von 1,4 Millionen Euro ein, Pawljutschenkowa erhält 750.000 Euro. Die erste ungesetzte Siegerin in Roland Garros war 2017 die Lettin Jelena Ostapenko, ihr folgte im Vorjahr Iga Swiatek.