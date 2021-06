Pawljutschenkowa, die bereits ihr 52. Grand-Slam-Turnier spielt, machte in ihrem Match in den entscheidenden Spielphasen weniger Fehler als die 23 Jahre alte Weltranglisten-85. Zidansek - vielleicht auch, weil sie sich im zweiten Satz in einer Pause etwas Nervennahrung in Form von Gummibärchen gönnte.