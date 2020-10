Laura Siegemund gewann mit 1:6, 6:1, 6:3 und überstand damit als einzige Deutsche in der Frauen-Konkurrenz die zweite Runde. Siegemund verwandelte nach 1:51 Stunden ihren ersten Matchball. "Es waren wieder extreme Bedingungen. Es kommt hier wirklich darauf an, dass man flexibel ist und sich Tag für Tag auf die neuen Umstände einstellt", sagte die 32-Jährige, die am Samstag gegen Petra Martic aus Kroatien um den Einzug ins Achtelfinale von Paris spielt.