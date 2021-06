Am Freitag war mit der deutschen Nummer eins, Alexander Zverev, bereits ein Spieler des Deutschen Tennis Bundes in die Runde der letzten 16 eingezogen. Dominik Koepfer besitzt in der Nightsession gegen den 20-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer aus der Schweiz am Samstag noch die Chance nachzuziehen.