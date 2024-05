Zverev bei French Open: "Hier, um das Turnier zu gewinnen"

Alexander Zverev präsentiert sich bei den French Open in Paris bislang in Topform.

Ein bisschen findet sich Alexander Zverev gerade in einer verkehrten Welt wieder. Denn eigentlich steigt die Gefühlslage eines Spielers bei einem Grand-Slam-Turnier kontinuierlich an - von der ersten Runde bis idealerweise zum Finale nach 14 Tagen.

Sieg zum Auftakt gegen Nadal

Doch bei diesen French Open war es beim besten deutschen Tennisprofi nun genau andersherum. Denn Zverev hatte zum Auftakt ausgerechnet den verletzungsgeplagten 14-maligen Champion Rafael Nadal zugelost bekommen, ein gefühltes Finale in Runde eins.

Alexander Zverev hat in der ersten Runde der French Open gegen den Rekordsieger Rafael Nadal gewonnen.

Als der Hamburger die Ära des 37-jährigen Mallorquiners in Roland Garros mit seinem Sieg wohl beendete , gab es für Zverev allerdings keine Trophäe, sondern lediglich den Sprung in Runde zwei.

Nachdem ich Nadal geschlagen habe, dachte ich, ich hätte das Turnier gewonnen. Aber es war ja nur eine Runde. Ich habe das Gefühl, jetzt fängt ein neues Turnier an.

In Paris zuletzt dreimal im Halbfinale

Das Gefühl des Turniersiegs würde Zverev am 9. Juni zu gerne tatsächlich spüren. Wieder und wieder hatte der 27-Jährige beste Aussichten, einen der begehrten vier Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Doch an irgendetwas scheiterte es bisher immer. Auch bei den French Open - drei Mal in Folge war für Zverev in Paris zuletzt im Halbfinale Schluss.