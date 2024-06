Zverev im French-Open-Finale: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Nun, fast vier Jahre und viele Anläufe später, steht Zverev mit inzwischen 27 Jahren wieder in einem Grand-Slam-Finale. Dieses Mal in Paris. Im vierten Halbfinale in Folge hatte der nächste Schritt im Stade Roland Garros endlich geklappt. Und irgendwie ist Zverev jetzt fast froh darüber, dass er damals in New York gescheitert war.