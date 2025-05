Der wurde nach langen Verhandlungen mit der Stadt Paris vor wenigen Jahren in den Jardin des Serres d' Auteuil, in einen botanischen Garten mitten in ein Gewächshaus, gebaut. Die wunderschöne Erweiterung der Anlage im 16. Arrondissement im Westen von Paris wurde am Freitag aber noch vor den Menschenmassen geschützt.