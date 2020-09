Dafür musste Deutschlands bester Tennisspieler ordentlich einstecken und sich weiterhin fragen lassen, ob sein unreifes Verhalten eigentlich mit dem eines Champions vereinbar sei, der Zverev doch so gerne sein will. Tennis-Legende Martina Navratilova urteilte jüngst über ihn bei den US Open in New York harsch, er würde mit seinem "Larifari-Tennis" nie einen Grand Slam gewinnen.