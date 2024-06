Tennis-Turniere in Halle und Berlin live bei sportstudio.de

Eine Woche lang Rasentennis der Extraklasse aus Halle/Westfalen und Berlin live bei sportstudio.de. Im erlesenen Teilnehmerfeld in Halle finden sich Namen wie Daniil Medwedew (Russland), der in seinem Auftaktmatch am Montag auf den Portugiesen Nuno Borges trifft ( ab 16 Uhr im Livestream ). Außerdem dabei: Australian Open-Champion Jannik Sinner (Italien), Andrey Rublev (Russland) und nicht zuletzt Olympiasieger Alexander Zverev, der gerade erst in Paris nur hauchdünn den Titel bei den French Open verpasste