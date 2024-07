ATP-Turnier in Hamburg: Zverev unterliegt Franzosen Fils

Zverev versäumte es durch die Finalpleite weiteres Selbstvertrauen für die Mission Titelverteidigung bei den Olympischen Spielen zu sammeln, die kommende Woche in Paris beginnt. Die Knieverletzung, die sich Zverev beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zugezogen hatte, schien ihm am Sonntag keine größeren Probleme zu bereiten, der 27-Jährige hatte bei starker Hitze von über 30 Grad aber mit Unwohlsein zu kämpfen.