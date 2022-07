Tennis : Marathonmatch bei 44 Grad in Hamburg

Weniger Mühe in der Hitze hatte der russische Topspieler Andrej Rublew. Der Weltranglisten-Achte gewann am Mittwoch sein Auftaktmatch gegen Ricardas Berankis aus Litauen 6:3, 6:4 und steht im Achtelfinale. Mit zwölf Assen in zwei Sätzen markierte Rublew einen Topwert. Der Russe hatte das Turnier in Hamburg 2020 gewonnen und ist in der Hansestadt hinter dem spanischen Jungstar Carlos Alcaraz an Nummer zwei gesetzt.