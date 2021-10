Ein Sieg gegen Fritz, die Nummer 39 der Weltrangliste, und Zverev hätte gefühlt schon eine Hand am Pokal gehabt - so dachten wohl nicht nur die Beobachter des von Ex-Profi Tommy Haas verantworteten Hartplatzturniers im Süden Kaliforniens. "Ich habe 7:6 im dritten verloren bei einem Masters, das ich gewinnen konnte", sagte der sichtlich mitgenommene Zverev bei der Pressekonferenz. "Es ist einfach gerade kein sensationell gutes Gefühl in mir."