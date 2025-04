Tennis: Talent Justin Engel auf den Spuren von Boris Becker

Engels Wegbegleiter: Kohlschreiber und Steeb

Gute Voraussetzungen, hohe Ambitionen

Im Bundesleistungszentrum des Bayrischen Tennisverbandes in Oberhaching bei München trainiert das Duo Engel/Kohlschreiber, wenn es nicht auf Tour ist. Da das Leistungszentrum gleichzeitig Bundesstützpunkt des DTB ist, erhält Engel auch finanzielle Zuwendungen vom Verband.



Die Voraussetzungen für einen guten Start in die Laufbahn sind also geschaffen. Nun muss Justin nur trainieren, spielen - und das möglichst erfolgreich. Seine Ambitionen sind gewaltig: "Ich will immer der Beste sein, überall, auch im Tennis!"



Coach Kohlschreiber macht Hoffnung: "Justin hat riesiges Potenzial, er ist körperlich schon sehr weit, spielerisch und vom Tempo her. Dazu hat er sehr gute Waffen, ist groß gewachsen, stabil, bringt viel Power mit." Im Training muss Kohlschreiber seinen Schützling oft bremsen. Sechs Stunden täglich trainiert das Duo. Wenn es nach Justin ginge, könnte es immer noch mehr sein.