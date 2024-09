Tennis: Zverev wahrt Titelchance für Team Europa

Zverevs Gesundheitszustand hatte sich offenbar gebessert. Am Samstag hatte er noch erklärt. "Ich war diese Woche ein bisschen krank. Ich glaube, meine Herzfrequenz war ziemlich hoch." Auch von Fieber berichtete Zverev . Zverev kämpft in diesem Jahr immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen. Ob er wie geplant die Turniere in Asien spielt, ist unklar.